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Сегодня, 13:07

Марченко заявил, что правила в НХЛ сильно отличаются от КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметил, что правила в НХЛ сильно отличаются от КХЛ, и рассказал о двух жестких эпизодах в матчах за американский клуб.

«Намного больше, чем в России. В НХЛ правила сильно отличаются от КХЛ, в Америке разрешено больше контакта, даже легкая грязь допускается. В России за это дадут две минуты, там это «вставай, погнали». Я запомнил это по матчу с «Нью-Джерси»: еду в угол, стою спиной к Хэмилтону лицом в борт, и он мне бьет с двух рук так же, как я Маршанду попал. Я головой лечу в борт, встаю, смотрю на судью, а ему плевать. Думаю: «Где две минуты?» При этом мне удалось сохранить шайбу, поднимаюсь и снова получаю такой же удар. И я снова был не готов и упал. Встаю и не понимаю, почему две минуты опять не дали. В третий раз уже был готов, напрягся и соперник меня не уронил, но пояснице было больно. Запомнил этот момент», — приводит слова Марченко Sport24.

Он также вспомнил эпизод с подножкой в матче с «Вашингтоном».

«Когда я вдоль борта начал уходить, меня соперник ударил в бедро, я упал вперед и меня развернуло. Грубо говоря, это была подножка. В России 100% свистнули бы. Встал, развел руками и уже подумал «Ну, поехали большинство разыгрывать». А там ничего, играем дальше. А мне ж больно, в колено попали. Потом я тоже начал так делать. Понял, что сам могу подъехать в угол и ударить, в спину подтолкнуть, не на скорости въехать, а где-то задеть игрока, чтобы выиграть шайбу. Был эпизод, когда от меня игрок убегал, я по скорости не успевал, неправильно подкатился. Он начал меня обкатывать, увидел, что он отдал передачу, и пока судья не видит, я его за руку прихватил, вместе с ним разогнался и побежал за ним», — добавил Марченко.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-05-marchenko-o-pravilakh-v-nkhl-golovoy-lechu-v-bort-vstayu-smotryu-na-sudyu-a-yemu-plevat
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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