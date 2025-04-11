Телеведущая Кравец — о лучшем российском спортсмене: «Я бы не хотела, чтобы свет клином сошелся исключительно на Овечкине»

Российская телеведущая Марина Кравец в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о вопросе лучшего российского спортсмена за всю историю.

— Можно ли Овечкина назвать лучшим российским спортсменом за всю историю?

— Он точно один из лучших за всю историю! Но я думаю, что у наших спортсменов еще все впереди. Я бы не хотела, чтобы свет клином сошелся исключительно на Александре. Сейчас он, безусловно, очень яркий. О нем сейчас говорит весь мир и пусть так будет дальше. Но и другие наши ребята пусть растут и идут дальше, — сказала Кравев в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025.

6 апреля 39-летний Овечкин забил гол в матче «Вашингтона» против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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