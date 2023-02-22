Марнер похвалил Илью Самсонова за игру в матче с «Баффало»

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер поделился мнением об игре российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Баффало» (6:3).

«Мы провели хороший матч, не позволив сопернику создать много моментов у наших ворот. Но, когда мы позволяли это сделать, Сэмми, как обычно, сделал для нас несколько нереальных сейвов», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по воротам. Нападающий Марнер сделал 5 голевых передач. Его признали второй звездой встречи.