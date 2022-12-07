Марнер стал пятым игроком с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке

Форвард «Торонто» Митч Марнер стал пятым игроком в XXI веке, который набрал очки в 20+ матчах подряд.

Нападающий сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0), что позволило ему повторить достижение. Текущая результативная серия 25-летнего канадца составляет 20 матчей (27 очков, 9+18). На данный момент на счету Марнера 32 (10+22) очка в 27 матчах сезона.

Рекорд результативности принадлежит Патрику Кэйну («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). В его активе также серия из 20 матчей в сезоне-2018/19.

Также достижение повторили Сидни Кросби («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11), Дэни Хитли («Оттава», 22 матча, 2005/06) и Пол Штястны («Колорадо», 20 матчей, 2006/07).