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Сегодня, 08:21

Марнер стал пятым игроком с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке

Мария Гусева
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Форвард «Торонто» Митч Марнер стал пятым игроком в XXI веке, который набрал очки в 20+ матчах подряд.

Нападающий сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0), что позволило ему повторить достижение. Текущая результативная серия 25-летнего канадца составляет 20 матчей (27 очков, 9+18). На данный момент на счету Марнера 32 (10+22) очка в 27 матчах сезона.

Рекорд результативности принадлежит Патрику Кэйну («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). В его активе также серия из 20 матчей в сезоне-2018/19.

Также достижение повторили Сидни Кросби («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11), Дэни Хитли («Оттава», 22 матча, 2005/06) и Пол Штястны («Колорадо», 20 матчей, 2006/07).

Митч Марнер
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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