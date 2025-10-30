Видео
30 октября, 07:29

Маршан на один матч заменит в юниорской команде тренера, у которого умерла дочь

Сергей Ярошенко

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан возглавит юниорскую команду «Марч энд Миллс Ко Хантерс», сообщает пресс-служба НХЛ.

37-летний канадец на один матч возьмет на себя обязанности тренера вместе с экс-хоккеистом «Бостона» и «Лос-Анджелеса» Эндрю Боднарчуком. На этом посту Маршан заменит своего друга Джей Пи Маккаллума, который покинул расположение клуба из-за смерти 10-летней дочери, скончавшейся от рака.

Ранее стало известно, что Маршан покинул расположение «Флориды» по личным обстоятельствам.

В этом сезоне на счету форварда 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Брэд Маршан
Хоккей
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
