Маршан на один матч заменит в юниорской команде тренера, у которого умерла дочь

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан возглавит юниорскую команду «Марч энд Миллс Ко Хантерс», сообщает пресс-служба НХЛ.

37-летний канадец на один матч возьмет на себя обязанности тренера вместе с экс-хоккеистом «Бостона» и «Лос-Анджелеса» Эндрю Боднарчуком. На этом посту Маршан заменит своего друга Джей Пи Маккаллума, который покинул расположение клуба из-за смерти 10-летней дочери, скончавшейся от рака.

Ранее стало известно, что Маршан покинул расположение «Флориды» по личным обстоятельствам.

В этом сезоне на счету форварда 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.