Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:24

Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:2).

Второй гол в этой встрече помог 35-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ. Теперь на его счету 55 точных бросков. Он повторил клубный рекорд, который принадлежал Кэму Нили.

На повторение данного рекорда Маршану потребовалось 149 матчей. Нили забил такое же количество голов за 86 игр.

На третьем месте по этому показателю располагается Патрис Бержерон, в активе которого 50 голов в 170 матчах плей-офф НХЛ.

Брэд Маршан
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
0
Читайте также
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
Кубок Стэнли: «Торонто» проиграл «Бостону», «Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон». Результаты матчей и видео голов 25 апреля
«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» и сравнял счет в 1/8 Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» второй раз обыграл «Даллас». Барбашев сделал голевую передачу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ