Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:2).

Второй гол в этой встрече помог 35-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ. Теперь на его счету 55 точных бросков. Он повторил клубный рекорд, который принадлежал Кэму Нили.

На повторение данного рекорда Маршану потребовалось 149 матчей. Нили забил такое же количество голов за 86 игр.

На третьем месте по этому показателю располагается Патрис Бержерон, в активе которого 50 голов в 170 матчах плей-офф НХЛ.