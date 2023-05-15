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15 мая, 07:27

Маршессо повторил достижения Тарасенко и Гурьянова благодаря хет-трику в шестом матче с «Эдмонтоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
Джонатан Маршессо забрасывает шайбу в ворота «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо сделал хет-трик во втором периоде шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

32-летний канадец стал шестым из ныне действующих хоккеистов, которому удалось забросить три шайбы за один период в игре Кубка Стэнли. Помимо него это делали Владимир Тарасенко, Денис Гурьянов, Эвандер Кейн, Джейк Гюнцель и Джефф Картер.

«Вегас» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы в шестом матче «Голден Найтс» выйдут в финал Западной конференции.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Денис Гурьянов
Джонатан Маршессо
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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