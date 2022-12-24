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НХЛ

Сегодня, 09:49

Мать Овечкина поблагодарила всех за поддержку ее сына в матчах НХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать Александра Овечкина поблагодарила всех, кто поддерживает ее сына на матчах НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Молодец парень, умница. Поздравляю всех болельщиков, всех, кто за Сашу переживал, кто болел. Всем большое спасибою

Переживала ли я, что он долго не мог забить? А что переживать? Это же игра", — цитирует мать Овечкина ТАСС.

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