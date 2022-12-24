Мать Овечкина поблагодарила всех за поддержку ее сына в матчах НХЛ

«Молодец парень, умница. Поздравляю всех болельщиков, всех, кто за Сашу переживал, кто болел. Всем большое спасибою

Переживала ли я, что он долго не мог забить? А что переживать? Это же игра", — цитирует мать Овечкина ТАСС.