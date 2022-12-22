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Сегодня, 21:23

Матч НХЛ между «Оттавой» и «Детройтом» перенесен из-за ожидающегося сильного снегопада

Алина Савинова
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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой» и «Детройтом» был перенесен из-за прогноза о сильном снегопаде.

«К сожалению, придется отменить матч, так как безопасность наших игроков, болельщиков и сотрудников арены является главным приоритетом», — сказано в заявлении коммерческого директора канадского клуба Энтони Леблана.

Игра должна была состояться в столице Канады 24 декабря, теперь ее проведение запланировано на 28 февраля 2023 года.

За «Оттаву» выступают два российских защитника — Никита Зайцев и Артем Зуб.

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