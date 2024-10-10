Матч НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Каролиной» перенесен из-за урагана «Милтон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Каролиной» перенесен на более позднюю дату из-за урагана «Милтон», сообщается на официальном сайте «молний».

Встреча между командами должна была состояться в субботу, 12 октября, в Тампе.

Хоккеисты «Тампы» заранее отправились в Роли (Северную Каролину) на ближайший матч регулярного чемпионата против «Каролины».

Ураган третьей категории достиг суши около 03:35 (мск) в районе города Сиеста-Ки. «Милтон» сохранит свою силу как минимум до утра четверга.

Ранее сообщалось, что разрушительный ураган снес крышу бейсбольного стадиона команды «Тампа-Бэй Рейс».