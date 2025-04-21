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Сегодня, 15:00

Матч «Торонто» — «Оттава» закончился массовой дракой с удалением 10 игроков

Алина Савинова
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В концовке стартового матча между «Торонто» и «Оттавой» в первом раунде плей-офф НХЛ произошла массовая драка.

Потасовка возникла за 43 секунды до финальной сирены. По итогам драки были удалены 10 хоккеистов. Главный арбитр матча зачитывал список штрафов с листа бумаги.

У «Торонто» удаление получили защитники Симон Бенуа и Брэндон Карло, нападающие Макс Доми, Бобби Макмэнн и Николас Робертсон (два малых штрафа). В составе «Оттавы» наказаны защитники Николас Матинпало (2+2) и Тайлер Клевен, форварды Адам Годетт, Мэттью Хаймор и Майкл Амадио.

«Мэйпл Ливз» победили в этой встрече со счетом 6:2 и вышли вперед в серии — 1-0. Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 02.30 по московскому времени.

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