Матч звезд НХЛ-2023: Свечников самый быстрый, Овечкин и Кросби победили в конкурсе буллитов

Сегодня, 06:50
Во Флориде завершились конкурсы мастерства Матча звезд НХЛ-2023.
Лучший буллит:
Александр Овечкин («Вашингтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») — 40 очков;
Давид Пастрняк («Бостон») — 38 очков;
Мэттью Ткачак («Флорида») — 31 очко;
Митч Марнер («Торонто») — 21 очко.
Забег на скорость:
Андрей Свечников («Каролина») — 13.699 секунды;
Кевин Фиала («Лос-Анджелес») — 14.114 секунды;
Чендлер Стивенсон («Вегас») — 14.197 секунды;
Дилан Ларкин («Детройт») — 14.558 секунды;
Кейл Макар («Колорадо») — 22.304 секунды.
Броски на точность:
Брок Нельсон («Айлендерс») — 12.419 секунды;
Назем Кадри («Калгари») — 18.276 секунды;
Артемий Панарин («Рейнджерс») — выбыл в полуфинале;
Никита Кучеров («Тампа») — выбыл в предварительном раунде;
Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — выбыл в предварительном раунде.
Броски на силу:
Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 103,2 мили в час;
Расмус Далин («Баффало») — 102,3 мили в час;
Джош Морисси («Виннипег») — 96,7 мили в час;
Александр Овечкин («Вашингтон») — 95,1 мили в час;
Сет Джонс («Чикаго») — 94,7 мили в час.
Соревнования вратарских бригад:
Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 13 очков;
Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон») — 11 очков;
Андрей Василевский («Тампа») и Линус Уллмарк («Бостон») — 9 очков;
Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») — 6 очков.
Игры дивизионов на Матче звезд НХЛ пройдут 4 февраля и начнутся в 23.00 мск.