Матч звезд НХЛ-2023: Свечников самый быстрый, Овечкин и Кросби победили в конкурсе буллитов

Во Флориде завершились конкурсы мастерства Матча звезд НХЛ-2023.

Лучший буллит:

Александр Овечкин («Вашингтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») — 40 очков;

Давид Пастрняк («Бостон») — 38 очков;

Мэттью Ткачак («Флорида») — 31 очко;

Митч Марнер («Торонто») — 21 очко.

Забег на скорость:

Андрей Свечников («Каролина») — 13.699 секунды;

Кевин Фиала («Лос-Анджелес») — 14.114 секунды;

Чендлер Стивенсон («Вегас») — 14.197 секунды;

Дилан Ларкин («Детройт») — 14.558 секунды;

Кейл Макар («Колорадо») — 22.304 секунды.

Броски на точность:

Брок Нельсон («Айлендерс») — 12.419 секунды;

Назем Кадри («Калгари») — 18.276 секунды;

Артемий Панарин («Рейнджерс») — выбыл в полуфинале;

Никита Кучеров («Тампа») — выбыл в предварительном раунде;

Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — выбыл в предварительном раунде.

Броски на силу:

Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 103,2 мили в час;

Расмус Далин («Баффало») — 102,3 мили в час;

Джош Морисси («Виннипег») — 96,7 мили в час;

Александр Овечкин («Вашингтон») — 95,1 мили в час;

Сет Джонс («Чикаго») — 94,7 мили в час.

Соревнования вратарских бригад:

Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 13 очков;

Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон») — 11 очков;

Андрей Василевский («Тампа») и Линус Уллмарк («Бостон») — 9 очков;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») — 6 очков.

Игры дивизионов на Матче звезд НХЛ пройдут 4 февраля и начнутся в 23.00 мск.