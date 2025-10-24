Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс»

Матч звезд НХЛ в 2027 году состоится на домашней арене «Айлендерс» на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк), сообщает пресс-служба лиги.

Мероприятие запланировано на период с 5 по 7 февраля.

Ранее НХЛ объявила об отмене специальной церемонии проводов национальных команд на Олимпиаду-2026, которая должна была пройти в феврале на арене «Айлендерс» вместо Матча всех звезд. Лига и Ассоциация игроков решили позволить хоккеистам сосредоточиться на подготовке к Играм.

Стадион «Айлендерс» во второй раз примет Матч звезд НХЛ. Впервые это произошло в 1983 году — тогда «Кэмпбелл» одержал победу над «Уэльсом» со счетом 9:3, а Уэйн Гретцки был признан самым ценным игроком.