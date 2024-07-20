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Сегодня, 13:30

Матч звезд НХЛ и КХЛ: смотреть прямую трансляцию игры

Матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Москве 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В субботу, 20 июля, состоится благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ. Игра пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» и начнется в 15.00 по московскому времени. Формат матча стандартный — три периода по 20 минут.

В прямом эфире гала-матч бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 14.30 мск.

Организаторами мероприятия выступили команда «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева, «Arena Play» нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и креативная студия «Juice».

Во встрече примут участие лучшие российские хоккеисты НХЛ и КХЛ. Список участников читайте в нашем материале.

Основная часть вырученных средств от продажи билетов будет передана в благотворительные фонды.

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