Матч звезд НХЛ и КХЛ в Москве летом 2024: дата и место проведения и кто из хоккеистов сыграет

Матч звезд НХЛ и КХЛ состоится в Москве в июле

20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдет благотворительный матч между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия. 26 июня был оглашен предварительный список участников. Он выглядит следующим образом:

В состав звезд НХЛ вошли: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб команды из НХЛ: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

Состав звезд КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб команды из КХЛ: Андрей Разин и Игорь Никитин.

Организаторами благотворительного матча стали команда «Сектор 98» Михаила Сергачева, «Arena Play» Артемия Панарина и креативная студия «Juice».