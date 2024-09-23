Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

Форвард «Филадельфии» Мичков – после победы над «Вашингтоном»: «Хочу улучшить свою игру»

Telegram Дзен

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поделился эмоциями после победы над «Вашингтоном» (6:2) в предсезонном матче.

Россиянин отметился в прошедшей встрече двумя результативными передачами.

«Чувствую себя отлично, слава Богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.

Хочу улучшить свою игру, потому что есть определенные моменты, которыми я недоволен», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

В первом матче нового сезона «Флайерз» сыграют на выезде с «Монреалем» в ночь на 24 сентября.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Сегодня
Вчера
Неделя