Форвард «Филадельфии» Мичков – после победы над «Вашингтоном»: «Хочу улучшить свою игру»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поделился эмоциями после победы над «Вашингтоном» (6:2) в предсезонном матче.

Россиянин отметился в прошедшей встрече двумя результативными передачами.

«Чувствую себя отлично, слава Богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.

Хочу улучшить свою игру, потому что есть определенные моменты, которыми я недоволен», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

В первом матче нового сезона «Флайерз» сыграют на выезде с «Монреалем» в ночь на 24 сентября.