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Сегодня, 07:57

Матвей Мичков попал в топ-5 драфта НХЛ по версии TSN

Иван Торопцев
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Российский нападающий Матвей Мичков вошел в топ-5 предстоящего драфта НХЛ-2023 по версии издания TSN.

Мичков занял пятое место в списке. В пятерку лучших по версии TSN попали только нападающие. Первым стал Коннор Бедард, на второй строчке — Адам Фантилли, третий — Лео Карлссон, четвертый — Уилл Смит.

В рейтинг TSN попали шестеро россиян. Помимо Мичкова, в списке оказались защитник Дмитрий Симашев (19-й), нападающий Даниил Бут (22-й), защитник Михаил Гуляев (23-й), а также нападающие Айдар Суниев (66-й) и Роман Канцеров (69-й).

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня.

Матвей Мичков. Хоккейная Америка бурлит от поведения Мичкова. Такой скандальности вокруг топ-юниора на драфте не было очень давно

Хоккей
НХЛ
Матвей Мичков
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