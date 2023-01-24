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НХЛ

Сегодня, 16:20

Мичков о драфте НХЛ: «Не важно, какой это будет клуб»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий системы СКА Матвей Мичков, который выступает на правах аренды, рассказал, что следит за рейтингом лучших проспектов драфта-2023 в НХЛ.

Изначально Мичков считался одним из двух претендентов на первый номер драфта, наравне с канадцем Конором Бедардом, но в последнее время утратил этот статус и включается экспертами просто в топ-5.

— Следите за новостями о ближайшем драфте НХЛ?

— Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером. Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае не важно, какой это будет клуб. Все равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной, — сказал Мичков «Известиям»

Источник: https://iz.ru/1458968/aleksei-fomin/v-kkhl-nado-dumat-v-dva-raza-bystree-chem-na-molodezhnom-urovne
НХЛ
ХК СКА
Матвей Мичков
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