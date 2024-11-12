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Сегодня, 11:56

Салливан об 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, я полон решимости двигать команду вперед»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Далласа» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я не собираюсь говорить, что я расстроен, потому что это не так. Я полон решимости двигать команду вперед. Я знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня.

Сегодня «Даллас» забил пару случайных голов в начале первого периода. В оставшееся время в этом отрезке мы не играли правильно. Мы небрежно обращались с шайбой и облегчили им жизнь.

Мое послание такое — надо выбираться из ямы. Мы должны дать себе шанс победить», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

После этого матча «Даллас» с 18 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Питтсбург» с 14 очками — на 13-й строчке «Востока».

ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан

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