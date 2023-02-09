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Сегодня, 10:51

Майоров рассказал о причинах спортивного долголетия Селянне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, как четырехкратный призер Олимпийских игр финский хоккеист Теему Селянне смог выступать до 43 лет.

«Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу. Редчайшее явление — человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнеров играл с удовольствием, поэтому я не удивлен, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора», — приводит слова Майорова ТАСС.

Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с «Анахаймом». Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе «Виннипега» в сезоне-1992/93 он забил 76 голов. В 2017 году финн был включен в зал славы НХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17003633
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
Борис Майоров
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