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Сегодня, 20:45

McDonalds переименуется в McDavid's в случае победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

Алина Савинова
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Канадский McDonald's в социальных сетях обратился с предложением к капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

Представители заведения пообещали переименовать ресторан в честь 27-летнего хоккеиста, если «Ойлерз» победит в финале Кубка Стэнли.

«Коннор Макдэвид, как насчет такого: если ты вернешь кубок обратно в Канаду, мы поменяем название эдмонтонского McDonald's в McDavid's. Договорились?» — говорится в сообщении.

Первый матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» завершился победой «Пантерз» (3:0, 1-0). Вторая встреча пройдет 11 июня и начнется в 3.00 мск.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 канадец провел 76 матчей, в которых набрал 132 (32+100) очка. В плей-офф на его счету 5 голов и 26 результативных передач в 19 играх.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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