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Сегодня, 11:42

Медведев назвал лучших спортсменов России в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Председатель правления петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев назвал лучших спортсменов России в 2024 году.

«Лучший спортсмен 2024 года в России? Мирон Лифинцев, Диана Шнайдер и Сергей Бобровский», — сказал Медведев Legalbet.ru

18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он выступал на первом этапе мужской комбинированной эстафеты 4?100 метров, где сборная установила мировой рекорд (3:18,68) в финале.

В 2024 году 20-летняя Шнайдер добилась успеха в турнирах WTA. На Олимпийских играх в Париже она завоевала серебряную медаль в парном разряде с Миррой Андреевой.

36-летний вратарь Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой Пантерс». Этот трофей стал первым для команды и голкипера в НХЛ.

Источник: Legalbet.ru
Сергей Бобровский
Диана Шнайдер
Мирон Лифинцев
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