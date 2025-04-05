Медведев назвал Овечкина спортсменом 2025 года

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года.

— Можно ли назвать Овечкина лучшим спортсменом 2025 года?

— Еще до этого дня назвал бы Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года! — сказал Медведев «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче — 6 апреля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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