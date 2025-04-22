Медведев рекомендовал Гашеку аккуратнее переходить дорогу после жалобы на его пост

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека на пост в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ответ Гашек пожаловался на Медведева в Международного олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ). Там чех заявил, что бывший президент РФ «угрожает его убить».

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — приводит ТАСС слова помощника Медведева Олега Осипова.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — также процитировал слова Медведева Осипов.