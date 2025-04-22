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Сегодня, 13:51

Медведев рекомендовал Гашеку аккуратнее переходить дорогу после жалобы на его пост

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Медведев.
Фото Павел Волков, Известия
Telegram Дзен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека на пост в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ответ Гашек пожаловался на Медведева в Международного олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ). Там чех заявил, что бывший президент РФ «угрожает его убить».

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — приводит ТАСС слова помощника Медведева Олега Осипова.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — также процитировал слова Медведева Осипов.

Доминик Гашек и&nbsp;Дмитрий Медведев.Новое безумство Гашека. Обвинил Медведева в угрозе убийства — Дмитрий Анатольевич ответил
Источник: ТАСС
Хоккей
Дмитрий Медведев
Доминик Гашек
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