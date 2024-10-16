Медведев — о дубле Мичкова: «Матвей уже заявил о себе в НХЛ»

Председатель совета директор СКА Александр Медведев в комментарии «СЭ» оценил дубль российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в ворота «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4).

«Пристально слежу за первыми шагами Матвея в НХЛ. Следил и в предсезонке. У него уже было и первое набранное очко, и первый дубль, хоть команда и проиграла в овертайме. Но все равно Матвей уже заявил о себе. Хочется пожелать ему, чтобы он не сбавлял, потому что у молодых игроков часто идет волнообразно. Хочется пожелать ему, чтобы он не только держал свой уровень, но и повышал его. Важно, что он и пользуется доверием тренеров, и с одноклубниками у него хорошие взаимоотношения. Будем за него болеть», — сказал Медведев «СЭ».

Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ-2023. Сезон-2024/25 стал дебютным для 19-летнего россиянина в лиге, он проводит третий матч за «Флайерз».