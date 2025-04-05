Медведев считает, что рекордом Овечкина гордится вся Россия

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Очень радостное событие, которым гордятся не только любители спорта, но и все наши соотечественники. Александру нужно было раз, два и третью в дамки. А сейчас нужно просто раз и в дамки. Я уверен, что Александр побьет рекорд в один из ближайших матчей», — сказал Медведев «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче — 6 апреля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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