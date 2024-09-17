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Сегодня, 06:58

Мэджик Джонсон встретился с Александром Овечкиным: «Один из величайших снайперов НХЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (второй слева) и Мэджик Джонсон (второй справа).
Фото Соцсети Мэджика Джонсона
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Бывший разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон встретился с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Баскетболист опубликовал совместную фотографию с хоккеистом, сопроводив ее подписью: «Один из величайших снайперов НХЛ».

Джонсон и Овечкин встретились на матче открытия сезона лиги по американскому футболу НФЛ, в котором «Вашингтон Коммандерс» дома победили «Нью-Йорк Джайентс» (21:18).

Мэджик Джонсон — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 853 гола — на 41 меньше, чем у Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

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