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Сегодня, 11:44

Форвард «Миннесоты» Мэтт Болди — о Капризове: «Его умение забивать зашкаливает»

Виталий Косик
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди высказался об игре своего одноклубника Кирилла Капризова.

«Не секрет, что Кирилл — наш лучший игрок, наш лучший нападающий. То, как он забивает и создает моменты для нас, просто зашкаливает. Поэтому то, что он получил травму, отстойно, но ребята должны активизироваться. Я думаю, что каждый мужчина в нашей команде сделал это. Мы отлично провели последние несколько матчей и будем очень рады его возвращению», — приводит слова Болди The Athletic.

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за «Миннесоту» 65 матчей и набрал 74 (39+35) очка. 10 марта форвард получил травму и не может принимать участия в матчах команды.

Его команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице НХЛ, набрав 88 очков за 70 матчей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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