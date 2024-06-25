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Сегодня, 09:05

Ткачак — о победе в Кубке Стэнли: «Я не могу в это поверить, не могу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Флорида» Мэттью Ткачак поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли-2024. В финальной серии команда обыграла «Эдмонтон» (4-3).

«Это больше не сон, не мечта, а реальность, — цитирует Ткачака ESPN. — Я не могу в это поверить, не могу... Насколько хороши были эти два года. Я так благодарен этой команде. Это лучшее место, лучшие ребята. В том, что у нас есть, есть что-то действительно особенное».

«Пантерз» впервые за 31-летнюю историю выиграли Кубок Стэнли. В составе «Флориды» победителями стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; на&nbsp;церемонии награждения после победы в&nbsp;Кубке Стэнли. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

Мэттью Ткачак
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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