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НХЛ

Сегодня, 07:12

Мэттью Ткачак стал вторым игроком в истории «Флориды» после Буре, который провел три игры подряд с тремя очками

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забил один гол и сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:5).

25-летний американец набирает 3 и более очка в третьей игре подряд (с 11 по 17 марта). В матче против «Чикаго» (4:3 ОТ) у него 3 голевые передачи, в игре с «Виннипегом» (4:5 ОТ) гол и 2 ассиста.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Ткачак стал вторым игроком в истории «Пантерз», который провел три матча подряд с таким количеством набранных очков.

Первым игроком является российский форвард Павел Буре (3 игры подряд с 17 по 20 декабря 1999 года).

Мэттью Ткачак
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Павел Буре
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