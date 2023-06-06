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Сегодня, 09:07

Ткачак — о силовом приеме против Айкела: «Ты не должен проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук высказался о силовом приеме против игрока «Вегаса» Джека Айкела во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Я пришел со скамейки запасных и увидел его посреди льда с опущенной головой. Неважно, кто ты, ты не должен проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят. Я бы тоже получил удар, если бы моя голова была опущена в середине площадки. В этом нет ничего особенного. Он действительно хороший игрок. По-настоящему хорошие игроки тоже могут пострадать», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.

В концовке второго периода форвард гостей Мэттью Ткачук жестко встретил игрока хозяев Джека Айкела силовым приемом, после которого на льду завязалась драка.

Джек Айкел
Мэттью Ткачак
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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