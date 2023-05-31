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Сегодня, 14:37

Ткачак — о финале Кубка Стэнли: «Флорида» не чувствует давления. Никто нас тут не ждал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак заявил, что команда не чувствует давления перед финалом Кубка Стэнли против «Вегаса».

«Возможно, некоторые команды бросает в жар в таких напряженных ситуациях. Мы не чувствуем давления и веселимся. Никто нас тут не ждал. Не думаю, что кто-то мог ожидать, что все пойдет именно так. Мы все мечтаем о выходе в финал, об играх за Кубок Стэнли, но то, как мы сюда попали, представить было трудно. Мы вышли в плей-офф с преимуществом в одно очко и с восьмым посевом на «Востоке», — приводит слова Ткачака сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Ткачак провел 14 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков.

Первый матч финальной серии между «Флоридой» и «Вегасом» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Мэттью Ткачак
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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