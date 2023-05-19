Ткачук — о победной шайбе в матче с «Каролиной»: «Мой самый любимый гол в жизни»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился эмоциями от победной шайбы в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Каролиной» (3:2 4ОТ, 1-0).

Форвард забил гол на последней минуте четвертого овертайма и принес «Пантерз» победу.

«Наверное, это мой самый любимый гол в жизни, — цитирует Ткачука сайт НХЛ. — Очень важно было не допустить, чтобы дело дошло до пяти овертаймов. Бобровский играл отлично, все следили за ним. Эта победа была добыта общими усилиями. То, что я вижу, — это две действительно сильные команды, которые борются за каждый сантиметр».

Матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Вторая игра состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.