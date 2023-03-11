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НХЛ

Сегодня, 06:32

Мэттью Ткачак повторил достижение Панарина по результативности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

Американец, проводящий первый сезон за «Пантерз», в 28-й раз за сезон сделал более одного результативного действия в одной игре. Теперь он делит с Артемием Панариным третье место по числу матчей с двумя или более очками в дебютном сезоне за клуб. Панарин также провел 28 матчей с несколькими результативными действиями в сезоне-2019/20, который стал для него первым в составе «Рейнджерс».

Рекорд среди действующих хоккеистов по числу матчей с двумя или более очками в первом сезоне за команду принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (31 матч с несколькими результативными действиями в сезоне-2005/06), на втором месте — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (29 игр в сезоне-2005/06).

Артемий Панарин
Мэттью Ткачак
Хоккей
НХЛ
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