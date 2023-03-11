Мэттью Ткачак повторил достижение Панарина по результативности

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

Американец, проводящий первый сезон за «Пантерз», в 28-й раз за сезон сделал более одного результативного действия в одной игре. Теперь он делит с Артемием Панариным третье место по числу матчей с двумя или более очками в дебютном сезоне за клуб. Панарин также провел 28 матчей с несколькими результативными действиями в сезоне-2019/20, который стал для него первым в составе «Рейнджерс».

Рекорд среди действующих хоккеистов по числу матчей с двумя или более очками в первом сезоне за команду принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (31 матч с несколькими результативными действиями в сезоне-2005/06), на втором месте — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (29 игр в сезоне-2005/06).