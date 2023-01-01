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Сегодня, 20:41

Мэттьюс хочет получать 15 миллионов долларов в год по новому контракту с «Торонто»

Иван Шитик
Корреспондент
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» ждут сложные переговоры по новому контракту с нападающим Остоном Мэттьюсом, пишет журналист Ник Кипреос.

Действующий контракт хоккеиста с кэпхитом 11,640 миллиона долларов истекает в сезоне-2023/24. Он может официально заключить новое соглашение не ранее 1 июля 2023 года. Однако источник подчеркивает, что вероятность того, что стороны договоряться предстоящим летом, весьма мала.

Отмечается, что агент игрока выдвинул колоссальные требования по зарплате: контракт на 8 лет и 120 миллионов долларов (кэпхит — 15 миллионов). Если Мэттьюс подпишет такое соглашение, то станет самым высокооплачиваемым игроком лиги.

«Торонто» выбрал Мэттьюса под общим первым номером на драфте 2016 года.

С тех пор 25-летний форвард провел в лиге 444 матча и набрал 499 (277+222) очков.

Остон Мэттьюс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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