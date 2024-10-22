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Сегодня, 07:08

Мэттьюс повторил достижения Александра Овечкина в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Тампу» со счетом 5:2.

В составе «Мэйпл Ливз» заброшенной шайбой отметился форвард Остон Мэттьюс. Для 27-летнего американца эта 371-й гол в 588 матчах НХЛ. Он вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным. Рекорд по голам в возрасте до 28 лет принадлежит Уэйну Гретцки — 616 шайб в 744 играх.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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