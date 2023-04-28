Мэттьюс о поражении от «Тампы»: «Третий гол загнал нас в глубокую яму, из которой нужно было выбраться»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги пятого матча серии с «Тампой» (2:4, 3-2 в серии).

«У нас было несколько хороших моментов, но мы их не реализовали. Мы неплохо смотрелись при счете 1:2 перед третьим периодом, но третий гол загнал нас в глубокую яму, из которой нужно было выбраться. Мы продолжали бороться до конца, но, очевидно, этого было недостаточно», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.