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Сегодня, 10:57

Мэттьюс о поражении от «Тампы»: «Третий гол загнал нас в глубокую яму, из которой нужно было выбраться»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги пятого матча серии с «Тампой» (2:4, 3-2 в серии).

«У нас было несколько хороших моментов, но мы их не реализовали. Мы неплохо смотрелись при счете 1:2 перед третьим периодом, но третий гол загнал нас в глубокую яму, из которой нужно было выбраться. Мы продолжали бороться до конца, но, очевидно, этого было недостаточно», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Остон Мэттьюс
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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