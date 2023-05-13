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Сегодня, 09:47

Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Это очень тяжело. Каждый сражался друг за друга»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (1-4).

«Это очень тяжело. Я просто осматриваю раздевалку... каждый сражался друг за друга, работал друг за друга. Это такая же сплоченная группа, в которой я играл все семь лет. Жалко вылететь вот так и не получить возможности еще раз попробовать выиграть со всеми этими парнями», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые встретятся в плей-офф.

Остон Мэттьюс
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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