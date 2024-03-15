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15 марта, 09:15

Мэттьюс стал автором исторического рекорда «Торонто»

Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором рекорда в истории канадской команды.

26-летний американец набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:2). Заброшенная шайба стала 55-й в текущем сезоне. Этот результат помог форварду стать первым игроком в истории своего клуба, который добился этого результата в двух разных сезонах. В чемпионате-2021/22 хоккеист забросил 60 шайб.

В нынешнем сезоне Мэттьюс сыграл 64 матча, в которых набрал 82 (55+27) очка.

«Клиновые листья» занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 65 играх.

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
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