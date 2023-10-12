Мэттьюс стал самым быстрым игроком из США, забросившим 300 шайб в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).

Как сообщает сайт НХЛ, первый гол в этой игре стал для 26-летнего хоккеистка 300-м в лиге и для этого ему понадобилось 482 матча. Мэттьюс стал самым быстрым игроком в истории НХЛ, родившимся в США и забросившим 300 шайб. Он превзошел рекорд, ранее принадлежавший Пэту Лафонтену (549 матчей).

Также американец оформил свой второй в карьере хет-трик в стартовых матчах сезона. Только три игрока в истории НХЛ сделали столько же: Брендан Шэнахан (в 1993 и 2001 годах), Кэм Нили (январь 1995 и октябрь 1995) и Коннор Макдэвид (2017 и 2022).