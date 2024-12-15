Мэттьюс стал вторым игроком в XXI веке после Овечкина с серией в 50+ голов четыре года подряд

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:4).

Эта заброшенная шайба стала для 27-летнего американца 50-й в нынешнем календарном году. Он забивает 50+ голов четвертый год кряду. Таким образом, Мэттьюс повторил достижение российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, став вторым хоккеистом в XXI веке с такой серией. Овечкин сумел выдать четыре кряду года с 50+ шайбами в период с 2006 по 2009 годы.

Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов на протяжении нескольких лет подряд, возглавляет Уэйн Гретцки — семь лет с 50+ шайбами (1981-1987). Такой же показатель у Майка Босси (1978-1984).