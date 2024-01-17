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НХЛ

Сегодня, 07:31

Мэттьюс вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Торонто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Как сообщает сайт лиги, гол Мэттьюса в этой игре стал для него 333-м в карьере, что позволило ему обойти Рона Эллиса (332) и единолично занять четвертое место в списке лучших снайперов в истории клуба. Рекорд принадлежит Матсу Сундину (420), второе место занимает Дэррил Ситтлер (389), третье — Дэйв Кеон (365).

В текущем сезоне НХЛ Мэттьюс сыграл за «Торонто» 41 матч и набрал 50 (34+16) очков.

Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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