Между вратарем «Коламбуса» Мерзликиным и игроком «Вашингтона» Уилсоном произошла стычка

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» (2:3 ОТ) произошла стычка голкипера хозяев Элвиса Мерзликина с нападающим «столичных» Томом Уилсоном.

Эпизод произошел в овертайме, когда американец Уилсон, попытавшись замкнуть передачу у чужих ворот, оказался во владениях Мерзликина. Голкипер эмоционально отреагировал на то, что Том мешал ему взять со льда свою клюшку. В результате инцидент едва не завершился дракой.

«Вашингтон» набрал 38 очков в 30 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 28 очков. 24 декабря «Кэпиталз» примут «Тампу».