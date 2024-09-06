Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Журналисты издания The Athletic представили рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона.

На первом месте российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, второе место у Логана Станковена из «Далласа».

Также в рейтинг попали вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (8-й), форвард «Колорадо» Николай Коваленко (11-й) и нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков (13-й).

В начале июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с 19-летним Мичковым, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. 23 июля россиянин прибыл в США.