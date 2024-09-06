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Сегодня, 12:19

Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
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Журналисты издания The Athletic представили рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона.

На первом месте российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, второе место у Логана Станковена из «Далласа».

Также в рейтинг попали вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (8-й), форвард «Колорадо» Николай Коваленко (11-й) и нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков (13-й).

В начале июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с 19-летним Мичковым, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. 23 июля россиянин прибыл в США.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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