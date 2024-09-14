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Сегодня, 10:32

Мичков — о первом голе за «Филадельфию»: «Это очень приятное чувство»

Алина Савинова
Матвей Мичков.
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков заявил, что остался доволен своей игрой в матче против «Рейнджерс» в турнире новичков (3:4 Б).

В этой встрече 19-летний россиянин отметился первой заброшенной шайбой за «Флайерз». Он отметил, что посвятил этот гол своей семье.

«Забить свой первый гол — это очень приятное чувство. Когда у тебя больше игрового времени, ты начинаешь выступать лучше. Сегодня я доволен своей игрой. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться, стараешься оправдать доверие тренера. Давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу», — заявил Мичков на пресс-конфренции.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Мичковым. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VmK6drzQBeY
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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