Мичков на презентации в «Филадельфии» поблагодарил СКА

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал переход в клуб НХЛ.

«У меня была мечта — играть в НХЛ. Клуб СКА пошел мне навстречу, сделал все возможное для моей мечты. За это я ему очень благодарен. Теперь я нахожусь здесь и очень счастлив этому», — приводит слова Мичкова пресс-служба «Флайерз».

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.