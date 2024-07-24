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Сегодня, 20:59

Мичков на презентации в «Филадельфии» поблагодарил СКА

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал переход в клуб НХЛ.

«У меня была мечта — играть в НХЛ. Клуб СКА пошел мне навстречу, сделал все возможное для моей мечты. За это я ему очень благодарен. Теперь я нахожусь здесь и очень счастлив этому», — приводит слова Мичкова пресс-служба «Флайерз».

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Матвей Мичков
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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