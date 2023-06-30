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Сегодня, 02:50

Мичков: «Мы начнем побеждать, когда я приеду в «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий СКА Матвей Мичков надеется в будущем помочь «Филадельфии», которая выбрала его на драфте НХЛ-2023 под седьмым номером.

«Всем, кто меня знает, известно, что я ненавижу проигрывать. Я собираюсь делать все, что должен, буду работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию». Когда приеду в НХЛ? Честно говоря, я не могу сказать наверняка. У меня есть контракт со СКА. Но я надеюсь, что, как только смогу, я приеду. Думаю, что мы начнем побеждать, когда я приеду», — цитирует пресс-служба лиги Мичкова.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал на правах аренды за «Сочи». Он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Симашев. На драфте НХЛ-2023 выбрали 19 россиян. Представляем их всех
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
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