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Сегодня, 08:21

Мичков назвал «Филадельфию» своей мечтой

Виталий Косик
Корреспондент
Матвей Мичков (слева).
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий Матвей Мичков высказался о том, что был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

«Это невероятные эмоции, это просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо большое «Филадельфии», что выбрали меня. Я очень счастлив и горд, что меня выбрала именно эта команда. Это моя мечта», — сказал Мичков в эфире Sportsnet.

В минувшем сезоне Мичков сыграл 27 матчей за «Сочи», набрав 20 (9+11) очков.

Генеральный менеджер &laquo;Филадельфии&raquo; Дэнни Бриер (слева) и&nbsp;Матвей Мичков (в&nbsp;центре). Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Также среди россиян был выбран защитник Дмитрий Симашев, которого задрафтовала «Аризона» под шестым номером. Нападающий «Локомотива» Даниил Бут был задрафтован «Аризоной» под 12-м номером. Защитник «Авангарда» Михаил Гулев выбран «Колорадо» под 31-м номером.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
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