Мичков не забил в пустые ворота в матче с «Монреалем»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков промахнулся по пустым воротам в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

В матче с «Канадиенс» хоккеист набрал три (2+1) очка. Промах лишил россиянина первого хет-трика в НХЛ. Примечательно, что после промаха форвард забежал в туннель, где эмоционально сломал что-то из инвентаря, после чего вернулся на лед к команде.

В этом сезоне на счету 20-летнего Мичкова 72 матча, в которых забил 22 гола и отдал 32 результативные передачи.