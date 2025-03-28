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28 марта, 08:44

Мичков не забил в пустые ворота в матче с «Монреалем»

Сергей Ярошенко
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков промахнулся по пустым воротам в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

В матче с «Канадиенс» хоккеист набрал три (2+1) очка. Промах лишил россиянина первого хет-трика в НХЛ. Примечательно, что после промаха форвард забежал в туннель, где эмоционально сломал что-то из инвентаря, после чего вернулся на лед к команде.

В этом сезоне на счету 20-летнего Мичкова 72 матча, в которых забил 22 гола и отдал 32 результативные передачи.

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Матвей Мичков
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НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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