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Сегодня, 11:50

Мичков, Никишин, Гуляев и Аскаров попали в список лучших проспектов команд НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Авторы интернет-портала The Hockey News Рейчел Дорри и Майк Стивенс составили рейтинг главных проспектов команд НХЛ.

В рейтинг попали 4 российских хоккеиста: вратарь Ярослав Аскаров («Нэшвилл»), защитники Александр Никишин («Каролина») и Михаил Гуляев («Колорадо») и нападающий Матвей Мичков («Филадельфия»). Их всех этих игроков только Аскаров выступает в Северной Америке, Никишин и Мичков играют за СКА, Гуляев — за «Авангард».

Никишин был выбран «Каролиной» под 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В том же году «Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером. Гуляев и Мичков были задрафтованы в 2023 году под 31-м и 7-м номерами соответственно.

Источник: Staff & Graph Podcast
Ярослав Аскаров
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Филадельфия Флайерз
Александр Никишин
Матвей Мичков
Михаил Гуляев
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